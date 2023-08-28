До +25 градусов ожидается в Пскове 28 августа

Фото: Фёдор Егоров

28 августа в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Днем кратковременные дожди, в отдельных районах возможна гроза, ночью преимущественно без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр. Ветер днем восточных направлений умеренный, ночью западных направлений слабый. Температура днем +21+26, ночью +9+14.

В Пскове: днем кратковременные дожди, возможна гроза. Температура днем +23+25, ночью +11+13.

В Великих Луках: днем кратковременные дожди, возможна гроза. Температура днем +24+26, ночью +12+14.