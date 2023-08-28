Самой сложной работой Юлия Пересильд назвала роль в фильме Дмитрия Месхиева

Коллаж: kp.ru

В День российского кино, 27 августа, известная актриса, уроженка Псковской области, Юлия Пересильд рассказала о своей самой сложной роли в кино. Свои ответы на вопросы поклонников она разместила в собственном блоге в социальных сетях.

«Из последних это, наверное, "Хорошей девочки попадают в рай". Я люблю таких сложных героинь. И с Дмитрием Дмитриевичем Месхиевым мне работалось чрезвычайно интересно. Вообще, я надеюсь, что все сложные роли у меня впереди. Я жду. Я буду счастлива с ними встречаться», – ответила поклонникам Юлия Пересильд.

Кроме того, актриса поделилась с поклонниками что хотела бы снять собственное кино.