Псковская актриса-космонавт Юлия Пересильд захотела снять собственное кино

Фото: Юлия Пересильд

Псковичка и первая актриса-космонавт Юлия Пересильд поделилась желанием снять собственное кино. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Как оказалось, у акрисы уже есть несколько задумок для будущей киноленты. Однако, псковичка призналась, что не хотела бы делать это в «производственной необходимости».

«Мне бы хотелось это делать, пребывая исключительно в творческом порыве. И с продюсерской точки зрения, и с режиссерской все делать самой», — поделилась актриса.

Напомним, самой сложной работой в кино Юлия Пересильд назвала роль в фильме псковского режиссера Дмитрия Месхиева.