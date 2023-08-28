30 августа отправится последний шаттл на Талабские острова в этом сезоне

Фото: Информационный центр «Талабы»

30 августа в последний раз в этом сезоне можно будет отправиться на катере до Талабских островов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Информационном центре «Талабы».

«Последняя возможность отправиться на Талабы в среду в этом сезоне - 30.08. Если вы давно хотели поехать - сейчас самое время бронировать», – сообщили в Информационном центре.

Катера идут по круговому маршруту: от причала катер идет на один остров, потом заходит на второй (о. Белова или о. Залита), а после возвращаются к причалу в Толбе.

Отправиться в путешествие по водной глади не бесплатное. Для того, чтобы приобрести место на катере, нужно позвонить по контактному телефону инфоцентра Талабы +79969474838.