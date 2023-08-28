Владимир Путин поздравил Псковскую область с 550-летием Псково-Печерской обители

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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил в Псковскую область поздравительную телеграмму в связи с 550-летием Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Поздравление президента зачитал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Михайловской площади в стенах обители 28 августа, пишет ПАИ.

«Приветствую вас по случаю большого, знаменательного юбилея – 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный на древней Псковской земле, в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры», – отмечается в обращении президента.

Владимир Путин отметил, что монастырь даже в самые тяжёлые годы не переставал хранить свет веры, а братия из века в век укрепляла традиции подвижничества и служения своим исключительным трудолюбием.

«Один из старейших в России, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь был свидетелем и участником важных, поистине судьбоносных событий нашей истории. Вставал крепостью на пути врага. Ещё раз поздравляю вас с юбилейными торжествами, желаю успехов и всего наилучшего», – говорится в документе.