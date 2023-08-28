Памятник бабушке впервые в России открыли в Печорах

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В России состоялось открытие первого памятника бабушке. Мероприятие состоялось в Печорах и было прекросено празднованию 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, пишет ПАИ.

В открытии памятника участвовал митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он освятил новую скульптуру на Соборной площади города перед входом в церковь Сорока мучеников Севастийских.

Этот памятник имеет православную историю. Его создали по по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона в честь образа бабушки, которая ведёт внука в церковь.

Такой символичный памятник был воздвигнут без малого всем бабушкам России, которые, во все времена являются спасительницами русской церкви. Ведь именно они являются самыми активными прихожанами российских храмов.