Более 120 тысяч доз вакцин от гриппа прибыло в Псковскую область

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В Псковскую область поступило 120 тысяч доз вакцины от гриппа. В городских и районных поликлиниках стартует прививочная кампания, сообщают в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Всего в регионе готово к применению 83 тысячи доз вакцины для взрослого населения и 36 тысяч доз для детей. Вакцина уже распределена по медорганизациям региона. Жителям региона достаточно обратиться в поликлинику по месту прописки и обезопасить себя перед сезоном заболеваний.

В комитете по здравоохранению отмечают, что сейчас самое время отправиться за прививкой. Предсезонный период – время, когда ещё не успели активизироваться и начать распространяться вирусы гриппа.

Введённая в организм вакцина формирует высокий уровень специфического иммунитета. Другими словами, она подготавливает его к встрече с вирусом возбудителя и снижает риск заболеваемости и осложнений после перенесенной инфекции.

Отметим, на прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о фиксировании роста заболеваемости ОРВИ в Псковской области.

Напомним, в Пскове горожан приглашают бесплатно проверить свое здоровье и пройти первый этап диспансеризации прямо в торговом центре.