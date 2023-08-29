Безопасный газ: кто и как теперь проводит техническое обслуживание газового оборудования

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С 1 сентября начнут действовать важные изменения в законодательных нормах. В 2023 году в Российское законодательство были внесены изменения, направленные на создание безопасных условий эксплуатации газового оборудования в многоквартирных и жилых домах.

Какие организации теперь смогут проводить техническое обслуживание газового оборудования? Когда нужно заключать с ними договор? Какая ответственность наступает, если собственник откажется заключать договор с уполномоченной организацией? Об этом ПАИ рассказала главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

- Ирина Яношевна, осенью в России вступят в силу поправки в многочисленные законодательные нормы и, в первую очередь, в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ». Расскажите – в чём суть внесённых изменений?

- Да, совершенно верно, с 1 сентября вступают в законную силу нормативные правовые акты, согласно которым поставщиком услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового/внутриквартирного газового оборудования будет являться газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав внутридомового газового оборудования, а также осуществляющая деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования.

При этом, техническое обслуживание и ремонт внутридомовых газопроводов в многоквартирном доме и техническое обслуживание внутриквартирного газоиспользующего оборудования в этом же многоквартирном доме будет осуществляться одной специализированной организацией.

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- А как собственник квартиры может узнать, какие организации теперь имеют право на проведение такого технического обслуживания?

Согласно Постановлению правительства № 410, только газораспределительная организация имеет право на проведение технического обслуживания и определена как «специализированная организация». На территории Псковской области работают две организации, соответствующие данному требованию, одна из них – АО «Газпром газораспределение Псков».

- Если говорить о многоквартирном доме, то каждый собственник должен заключать договор с обслуживающей компанией?

- Договор о техническом обслуживании газового оборудования в многоквартирном доме может быть заключён лицом, которое выступает от имени всех собственников или нанимателей жилых помещений. Его полномочия определяются протоколом общего собрания жильцов многоквартирного дома.

Также каждый собственник может напрямую заключить договор со специализированной организацией. Вопрос заключения единого или индивидуальных договоров необходимо обсуждать на общем собрании собственников помещений.

- А какие сроки отводятся на заключение договоров?

Согласно 71-ФЗ РФ с 01.01.2024 г.:

- договоры о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, заключённые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года;

- договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования (частный сектор), заключённые собственниками жилых домов со специализированными организациями до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до их прекращения или расторжения.

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- Что будет, если собственник квартиры не станет перезаключать договор?

Договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме действует до его прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.

Специализированная организация обязана направить поставщику газа уведомление о прекративших действие договорах о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме в течение 30 календарных дней со дня прекращения действия таких договоров.

Поставщик газа направит за 20 дней уведомление о приостановлении подачи газа, а технические службы произведут отключение.

- А если договор с газораспределительной организацией имеется, его всё равно нужно перезаключать или он будет продлён?

- Договор в любом случае необходимо перезаключить по утверждённой Минстроем строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации типовой форме.

Как я уже говорила, договоры, заключённые с собственниками в многоквартирных домах, обязаны перезаключить до 1 января 2024 года. Собственники частных домовладений будут обязаны перезаключить договор с газораспределительной организацией после окончания сроков действия ранее заключённого договора.

- Расскажите о стоимости технического обслуживания для потребителей при заключении договора со специализированной организацией.

- Стоимость работ по техническому обслуживанию газового оборудования определяется в соответствии с Методическими указаниями, утверждёнными Минстроем строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С действующим прейскурантом можно ознакомиться на сайте АО «Газпром газораспределение Псков».

Фото предоставлены АО «Газпром газораспределение Псков»