Псковский хоккеист Артем Гвоздик погиб на спецоперации

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Псковский хоккеист Артем Гвоздик погиб в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в группе хоккейного клуба «Славутич» (Смоленск) в соцсети «ВКонтакте».

«У нас печальные новости... 23 августа в зоне проведения СВО, защищая нашу страну и выполняя свой долг, погиб замечательный человек, наш бывший игрок, вратарь Артём Гвоздик. Ему было всего 35 лет. Он выступал за наш клуб в сезоне 15/16. Артём воевал на Запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ», – написали в группе хоккейного клуба.

У Артема Гвоздика за плечами большая спортивная карьера. Он выступал за команды «Тамбов», «Сокол» (Новочебоксарск) и «Алтай» (Барнаул) на первенстве Высшей (ныне Всероссийской) хоккейной лиги (ВХЛ).

«Он был общительным двухметровым скромнягой, которого любили болельщики не только нашего клуба... Артём также защищал вотора: Тамбова, Брянска, Алтая, Югры. Последнее время он играл за команду ВДВ (г.Псков), там же тренировал детей. Светлая память тебе, Тёма, держи и там все ворота на замке... Помним, любим, скорбим...», – пишут в память об Артёме товарищи.