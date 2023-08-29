Голубое Суперлуние смогут увидеть псковичи в последний день лета

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В последнюю летнюю ночь, 31 августа, жители Псковской области увидят редкое небесное явление Голубое Суперлуние. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Московский планетарий.

Отмечается, что это будет уже вторая полная Луна над Псковской областью, по традиции она и называется «голубой». Первая состоялась 1 августа.

«Луна в этот день будет близка к перигею, а это значит, что будем наблюдать Голубую Суперлуну – самую большую полную Луну 2023 года. Суперлуние – наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны – произойдёт 31 августа 2023 года. Разница между этими событиями составит девять часов 45 минут», – объяснили специалисты.

Увидеть Голубую Суперлуну можно будет 31 августа в 4:37. В следующий раз это явление будет доступно обывателю только в мае 2026 года.