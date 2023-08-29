Сыр для женщин начнут выпускать в Псковской области

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Сыр под рабочим названием «Для неё» появится на прилавках магазинов в Пскове уже в этом году. Об этом сообщил основатель сыроварни в Пушкинских Горах Сергей Сальный в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Заметил, что женщины любят либо очень твёрдые сыры, либо тягучие», – поделился гость студии. По его словам, специальный сыр для женщин будет иметь тягучую консистенцию.

В настоящее время сыр уже можно попробовать. Сыродел сделал пробную версию. Однако на продажу он поступит лишь к новогодним праздникам.

Мужчин на сыроварне отделять не планируют и уже изобрели сыр «Для него». Это будет супертвёрдый продукт, признается предприниматель. Сейчас этот сыр также стоит на выдержке и ждёт своего часа. «Будет такой суровый, брутальный сыр для мужчин», – добавил Сергей Сальный.