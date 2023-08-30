Губернатор Ведерников сообщил, что аэропорт Пскова не будет работать 30 августа 2023 года

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После ЧП с атакой беспилотников на международный аэропорт Пскова, принято решение об отмене всех рейсов на ближайшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Что касается работы аэропорта: принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения ВПП», – говорится в сообщении.

По словам главы региона, «по предварительным оценкам ничего серьёзного, но ночью этом убедиться сложно. Если всё в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме».

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