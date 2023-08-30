МЧС: Пожар в аэропорту Пскова после атаки беспилотников локализован

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В международном Псковском аэропорту локализовали пожар после атаки беспилотников. Об этом с места событий сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в оперативном видеообращении.

«В псковском аэропорту была отражена атака беспилотников. Жертв, слава богу, нет. Масштаб разрушений сейчас уточняется. Все службы работают на месте. Провели оперативный штаб. Наметили первичные действия, будем держать вас в курсе», – обратился к псковичам Михаил Ведерников.

На месте ЧП вместе с губернатором находится глава города Пскова Борис Елкин и начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений, силы и средства были направлены на тушение пожара. В данный момент локализации очагов пожара и угрозы распространения нет. Погибших и пострадавших на данный момент нет. Продолжается прошивка и тушение пожара. Сил и средств достаточно», – прокомментировал проведенную работу начальник Главного управления МЧС России по Псковской области, полковник внутренней службы Сергей Лаврухин.

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