Студент колледжа из Великих Лук удостоен именной стипендии губернатора

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В Великих Луках студент механико-технологического колледжа Кирилл Шариков удостоен получения именной стипендии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на образовательное учреждение.

По данным источника, Кирилл – активист городского студсовета Великолукского района, а по своему полу деятельности занимается автомеханикой.

Отметим, что что данную степендию создали в Псковской области для студентов, обучающихся по целевым направлениям, получающим педагогическое образование.