РЖД увеличит число мест в поездах из Пскова в Москву из-за закрытия аэропорта

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В поездах сообщением Псков – Москва планируется увеличение количество мест в связи с закрытием аэропорта в Пскове. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

«В период временного закрытия аэропорта города Псков АО "Федеральная пассажирская кампания" (дочернее предприятие ОАО "РЖД") включим в составы поездов, курсирующих в сообщении Псков – Москва, дополнительные вагоны. Это даст пассажирам больше возможностей для поездок между этими городами», – сообщает руководство российских железных дорог.

Так, в состав поезда № 9/10 Москва – Псков будут включены 1 купейный и один плацкартный вагон, что позволит обеспечить дополнительно 90 мест.

В состав поезда 63/64 Псков – Москва будут включены 2 плацкартных вагона, таким образом, пассажирам будет дополнительно предоставлено более 100 мест.

Российские железнодорожники следят за ситуацией. В случае необходимости, дополнительные вагоны будут включаться в составы данных поездов до открытия городского аэропорта.