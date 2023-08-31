Министр обороны Эстонии прокомментировал атаки украинских дронов на Псков

.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур прокомментировал произошедшие 30 августа атаки украинских беспилотников на Россию. Он отметил, что внимательно следит за ситуацией в соседних районах РФ, в том числе за Псковской областью. Его слова приводит портал РИА Новости.

«Осуществлённая прошлой ночью атака на аэропорт Пскова была очень близко от Эстонии: по воздуху это фактически 30 километров от эстонской границы», – заявил Певкур.

Министр отметил, что Эстония активно вовлечена в процесс наблюдения за происходящей на российской земле ситуацией, разворачивающейся по соседству.

Напомним, 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Несколько украинских БПЛА прилетело той же ночью в Брянск, Рязань, Орловскую и Калужскую области.