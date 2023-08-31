Более 300 знаков туристской навигации появится в Псковской области

Фото: Telegram-канал Марины Егоровой

В Псковской области будет установлено более 300 знаков туристской навигации. Об этом сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

«Путешествовать по Псковской области станет еще удобнее!Ведь теперь ориентиром гостей нашего региона будут знаки туристской навигации. Всего в этом году будет установлено более 300 штук», – сообщила Марина Егорова.

На эти цели Комитетом по туризму Псковской области муниципальным образованиям выделены средства в размере 6,9 млн рублей.

В Пскове уже установлено 40 знаков туристской навигации. Важно, что указатели расположились не только в центре города, но и в районах Запсковье и Завеличье. Они направляют туристов как на объекты показа, так и на объекты туристской инфраструктуры .

Также на указателях размещены QR-коды, отсканировав которые, туристы смогут получить более подробную информацию о выбранном объекте.

Знаки появятся и в других муниципальных образованиях региона. Это важно и для развития автотуризма в Псковской области.