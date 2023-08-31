К памятнику бабушке в Печорах несут цветы и яблоки

Фото: КП-Псков

Не прошло и недели после открытия первого в России памятника бабушке в Печорах. Однако он уже успел полюбиться местным жителям и стал пользоваться большой популярностью у туристов. Сегодня к нему несут цветы и яблоки, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Люди с теплом приняли новую достопримечательность в Печорах. Ни один турист не проходит мимо нового памятника бабушке с внуком. А у подножья скульптуры даже начали появляться живые цветы.

Совсем недавно местные жители принесли к «бабушке» ведро с яблоками и оставили рядом с ним картонку со словами: «Яблоки – мытые. Можно брать».

Напомним, памятник бабушке открыли в честь празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона. Его освящение прошло 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

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