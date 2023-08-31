Неправильное хранение является причиной появления канцерогенов в меде – эксперт

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Нарушения в хранении меда становятся причиной выявления канцерогенов в домашнем продукте. Об этом сообщила завотделом санитарной экспертизы Псковской областной ветеринарной лабораторий Наталья Дехтярева в эфире телеканала «Первый Псковский».

В Псковской областной ветеринарной лаборатории мед исследуют ежедневно. Сначала его взвешивают, потом добавляют диэтиловый эфир, далее – растирают в ступке пестиком. Все это, чтобы понять, есть ли в сладости опасное вещество.

«Гидраксийфурфаралий – это очень опасное вещество. Концераген. Оно может обнаруживаться в меде из-за неправильного хранения. Поэтому каждая проба, которая к нам поступает, обязательно с помощью качественной реакции определяется содержание этого вещества. Если вдруг оно обнаруживается – проводится количественное исследование. Содержание должно быть не более 25 миллиграммов в каждом килограме», – объясняет Наталья Дехтярева.

Только при правильном хранении и после проверки ветлабораторией меда на содержание токсичных элементов, антибиотиков и других опасных веществ, пчеловод получает разрешение на его продажу. В противном случае к покупателю продукт не попадет.

По действующим стандартам, от одной партии на исследование пчеловод должен предоставить две пробы меда.