Новая группа контрактников отправилась на спецоперацию из Пскова

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В Пскове 31 августа прошла отправка на спецоперацию мужчин, заключивших контракт с Министерством обороны, пишет ПАИ.

Вновь призванные прослушали инструктаж и получили сухпайки в дорогу. Каждый день служить Родине в Псковской области отправляется около 10-ти человек.

«Я хочу, чтобы был мир над головой, чтобы все люди жили, работали. Мы победим!», – заявил один из мужчин перед отправкой на фронт.

Отметим, для подписания контракта с Министерством обороны и поступления на службу в Вооружённые силы Российской Федерации, необходимо пройти специальный отбор и соответствовать определенным требованиям. А именно, успешно пройти медосвидетельствование, а также физические и психологические тесты. Кроме того, кандидат должен предоставить все необходимые документы.

Поступивший на контрактную службу, может попасть в любую воинскую часть России. Все зависит от имеющейся уже специальности и текущих потребностей армии. Кроме того, военнослужащие и его домочадцы имеют ряд социальных гарантий и привилегий.

Желающий заключить контракт на прохождение военной службы, должен обратиться в любой военный комиссариат Псковской области по месту жительства.

Во всех комиссариатах работают инструкторы, которые помогут собрать необходимый список документов и пройти мероприятия отбора.

Также подробную информацию можно получить по телефонам 29-91-10, 66-73-45 или непосредственно в военном комиссариате по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, кабинет № 3.