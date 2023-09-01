Пыталовец простил ударившую его ножом сожительницу

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В Пыталово районный суд Псковской области рассмотрел дело о женщине, которая ударила сожителя ножом. Несмотря на тяжёлые последствия для жизни, мужчина простил свою обидчицу, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошел 11 мая 2023 года, когда между нетрезвыми сожителями произошел конфликт. Разозлившаяся женщина схватила нож и ударила им в бок мужчину. Потерпевший получил проникающую травму брюшной полости и повреждение селезёнки.

Следователи признали рану тяжкой и опасной для жизни. Однако женщина полностью признала свою вину, успела помириться с пострадавшим и после нанесения удара оказала ему первую помощь.

Суд учел смягчающие обстоятельства, а также выслушала мнение потерпевшего о снисхождении и приняла во внимание его противоправное поведение во время конфликта.

Суд вынес приговор женщине и признал виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Ей предстоит отбыть 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.