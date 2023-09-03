В Псковской области дружинники пресекли попытку незаконного использования беспилотников

Михаил Ведерников поблагодарил дружинников за помощь в борьбе с незаконными беспилотниками. Фото: пресс-служба губернатора

В Псковской области подвели итоги первого дня работы народной дружины. Участники АНО «Дружина» сразу показали результат – засекли незаконное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сразу несколько попыток провести полеты были пресечены. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он поблагодарил дружинников и отметил, что результата удалось добиться, благодаря совместной работе дружинников, сотрудников Центра «Воин» и правоохранительных органов.

Жители Пскова стали активно вступать в ряды дружинников после массовой атаки беспилотников в ночь на 30 августа. Тогда на стуки пришлось закрыть аэропорт. Теперь добровольцев привлекают для патрулирования объектов инфраструктуры.