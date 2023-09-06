Псков оказался не готов отказаться от кондукторов в автобусах

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Псков не будет отказываться от кондукторов в автобусах. Об этом заявил генеральный директор «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В прошлом году был пилотный проект по бескондукторной оплате, но 30 % пассажиров всё равно продолжают оплачивать проезд наличными. Поэтому пока мы не готовы идти по пути отказа от услуг кондукторов. Есть риск того, что при новой системе будет больше "зайцев"», – прокомментировал Юрий Михайлов.

Гендиректор компании отметил, что безбилетников к ответственности в псковских автобусах иногда все ещё приходится призывать с помощью тревожных кнопок.