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НовостиЗдоровье18 сентября 2023 6:53

Псковская область попала в топ-40 регионов-приверженников ЗОЖ

Источник:kp.ru
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Псковская область вошла в топ-40 регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Об этом сообщает издание Ria.ru.

По итогам 2022 года, Псковская область занимает 39 строчку с рейтинговым баллом а 66,2. При этом, любовь к здоровому образу жизни в регионе значительно выросло по сравнению с 2021 год. Тогда это значение составляло ещё 61,4 балла.

Первые строчки рейтинга не первый год за южными регионами России: Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика. Последние места — у Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономной области.