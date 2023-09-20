В Псковской области ввели масочный режим для медработников

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В Псковской области работникам сферы здравоохранения поручили вновь вернуться к масочному режиму на период активной циркуляции ОРВИ и вирусов гриппа. Такое распоряжение дала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Согласно поручению, главные врачи медучреждений должны распорядиться о введении масочного режима среди своего медперсонала. На возврат к маскам попросили обратить внимание и пациентов медучреждений.

«Для пациентов и посетителей больниц и поликлиник данная мера носит рекомендательный характер. Прошу отнестись с пониманием, если медицинский работник попросит вас надеть маску», – пояснила Марина Гаращенко.

По словам председателя комитета по здравоохранению, медицинские маски позволят защитить организм от вирусных инфекций. Несмотря на это, самым надёжным средством защиты по-прежнему является введение вакцины.

Напомним, сделать прививку взрослому и ребенку сегодня можно во всех поликлиниках Псковской области.