Около 30 штрафов получили детские лагеря Псковской области за летний сезон

.

Летом 2023 года Роспотребнадзор выписал 28 протоколов админ стративного нарушения в загородных лагерях Псковской области. Об итогах мониторинга «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ведомстве.

Всего было проверено 102 детских оздоровительных лагеря региона (76% от общего числа). По факту мониторинга, Роспотребнадзор зафиксировал 104 нарушкния.

Администрации ряда лагерей из-за правонарушений выписано 28 протоколов. Все они налагаются административными взысканиями в размере 202 тысячи рублей. Из 28 только по двум протоколам было вынесено предупреждение.

Сообщается, что в числе 104 нарушений, выявленных в детских лагерях, большинство касалось организации питания – 63 случая. В их числе было найдено 36 несоблюдений санитарного режима в работе пищевых блоков.

Вопросы по надлежащему содержанию территории курорно-оздоровительных организаций возникали 34 раза. Ещё 7 нарушений было выявлено в ряде организации водоснабжения.