Массовое отключение горячей воды пройдет на дальнем Завеличье в Пскове

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С началом следующей недели в Пскове планируется массовое отключение горячей воды. В список временного отключения попали сразу 45 адресов, рассказал директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Все адреса, которых коснется прерывание подачи горячей воды находятся у Ледового дворца. Такую процедуру теплосетям необходимо провести для специальной врезки. Это потребовалось после проведения летних работ на улице Рокоссовского.

«Чтобы сделать врезку, надо как бы остановить на какое-то время вот это горячее водоснабжение», – отметил спикер.

По его словам, гражданам не стоит беспокоиться за перерасчет квитанций. Платящие по нормативу получат счета за вычетом ремонтного дня, так как современное оборудование производит подсчет с четкостью до дня. В убыток в этот день уйдет только само предприятие.