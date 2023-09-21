В псковском поедприятии на рабочем месте внезапно скончался токарь

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В Псковской области произошел несчастный случай на предприятии. На рабочем месте скончался 62-летний токарь. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональной Государственной инспекции труда.

Происшествие произошло в компании ООО «Анскино» рано утром. Сотрудник, как и обычно, прибыл на работу. Но не смог дойти до слесарной.

Мужчина почувствовал ухудшение здоровья и упал в обморок. Сотрудники скорой помощи, прибывшие к месту происшествия, констатировали смерть мужчины.

По факту инцидента проводится расследование.