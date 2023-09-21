Роспотребнадзор сообщил об одном заболевшем ЭВИ ребенке в Псковской области

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С начала 2023 года в Псковской области был зафиксирован один заболевший энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) ребенок. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В целом по стране показатель заболеваемости ЭВИ вырос на 1,8, но в Псковской области ситуация не меняется второй год. Однако встретиться с возбудителем энетровирусом очень просто.

«Симптомы энтеровирусной инфекции разнообразны. Это заболевание может протекать в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут сопровождаться подъёмом температуры, слабостью, насморком и другими симптомами респираторных заболеваний, головными и мышечными болями. Самая опасная форма энтеровирусной инфекции – серозный вирусный менингит», – пояснили в пресс-службе регионального управления.

В Роспотребнадзоре отметили, что возбудители энтеровируса живут очень долго. Они могут встретиться в сточных водах, на продуктах питания и вещах повседневного пользования. Однако источником и переносчиком инфекции может быть только человек.

У взрослого населения ЭВИ переносится значительно легче, так как болезнь протекает бессимптомно и в лёгкой форме.