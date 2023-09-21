Нести позитив и активность - финалисты конкурса «Мой регион» о бренде Псковской области

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Практические занятия по созданию молодежного бренда Псковской начались у финалистов конкурса «Мой регион». Юные дизайнеры дорабатывают свои логотипы, совершенствуют их с учетом замечаний экспертов на базе архитектурного бюро Сергея Станкевича.

«Моя концепция – это цифра 60 в виде жестов рук с ярким желтым цветом, которая, как бы позиционирует себя сразу, - рассказала финалистка конкурса Валерия Яковлева. -

Если мы приезжаем в какой-то регион, человек сразу понимает, прочитав надпись, что мы из региона 60, значит, это Псковская область!»

А ее коллега, Ольга Ушкова заметила, что логотип «должен быть активный, позитивный, нести радость и креативность».

Напомним, конкурс по созданию единого молодежного бренда Псковской области «Мой регион» стартовал в феврале этого года. Он был организован Центром молодежи и общественных инициатив» совместно с Псковским областным колледжем искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. В финал вышли пять человек, которым предоставилась возможность пройти курс по брейдингу для начинающих.

Добавим, конкурс «Мой регион» проводится по программе Росмолодежи «Регион для молодых», которая направлена на комплексное развитие молодежной политики в регионах России.