Около 80 церквей находится под землёй в Псковской области

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О порядка 80-ти церквей с некрополями под землёй в Псковской области заявила археолог, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Розалия Подгорная в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«Допустим, мы работали на Плехановском посаде, это территория Введенского мужского монастыря, от которого ничего не осталось на поверхности. Мы не нашли остатки церкви, потому что, скорее всего, она была деревянная, но мы, возможно, нашли каменную келью. Предположительно, это келья, мы пока не можем точно сказать, но по датировке она где-то к концу XIV–XV веков принадлежит. Мы удревнили эту территорию: раньше считалось с XVI века освоение начинается, а у нас есть материал на XIV век», – поделилась Розалия Подгорная.

По данным специалиста, на территории областного центра сохранилось порядка 40 церквей. При этом у любой церкви, относящейся к средневековому времени, в радиусе 20-30 метров можно отыскать кладбище.

«Только в XVIII веке в царствование Екатерины Великой было издано распоряжение о переносе кладбищ за городскую черту во избежание инфекций», – объяснила археолог.