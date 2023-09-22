Интерес к кемпингам и автотуризму возрастает в Псковской области

Фото: Марина Егорова

«Псковская область в тренде. У нас возрастает интерес к бронированию кемпингов, развивается автотуризм», – председатель Комитета по туризму Псковской области Марина Егорова приняла участие в пресс-конференции ТАСС, посвященной подведению итогов летнего сезона для туристической отрасли в регионах страны. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Эксперты поделились общими тенденциями, а также рассказали, как прошел летний сезон. В Псковской области «туристы заинтересованны в исследовании новых территорий, а также тянутся к культурно-познавательному туризму», – поделилась Марина Егорова.

Согласно отчету, летний сезон в Псковской области был достаточно успешным. За период май-август регион посетило порядка 215 тысяч туристов.

«Конечно, большинство гостей к нам приехало, чтобы познакомиться с богатым культурным и историческим наследием Псковской области», – отметила председатель профильного комитета.

Она напомнила, что для туристов в Псковской области появляются и новые предложения – активно развивается гастрономический туризм. «Так, на всю страну звучат наши Псковские улитки по-бургундски», – подчеркнула Марина Егорова.

Напомним, в регионе появились модульные некапитальные отели в четырех районах области. На эти цели региону выделили 250 миллионов рублей.