В Псковской области увеличат производство алмазов

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С помощью займа из регионального Фонда развития промышленности в Псковской области планируется увеличить масштабы производства лабораторных алмазов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Изготовлением синтеза монокристаллов углерода (лабораторных алмазов) в регионе занимается компания ООО «Синтез Технолоджи». Недавно ею был подписан договор об увеличении производственных мощностей с Фондом инвестразвития региона.

Согласно проекту, завод увеличит свои масштабы выработки на территории ОЭЗ «Моглино» посредством покупки нового оборудования. Обновление запланировано на начало 2024 года.

Уже известно, что ежегодно завод будет получать около 130 млн рублей прибыли при производстве 7,2 тысячи карат в год.