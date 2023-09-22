7 место среди лучших в России занял Псковский перинатальный центр

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Седьмое место среди 55 перинатальных центров России занял Псковский роддом. О попадании Псковского клинического перинатального центра в топ-10 лучших профильных учреждений России «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

«Такая высокая оценка — результат труда сотрудников Псковского перинатального центра, поэтому мы выражаем благодарность каждому, кто ежедневно трудится на благо здоровья женщин и новорождённых», – отметили в госорганизации.

Итогии рейтинга были подведены на XVII общероссийском конгрессе «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи во время Переклички перинатальных центров.

«Это действительно очень высокая оценка нашей работы, потому что Перекличка перинатальных центров на сегодняшний день имеет статус единственного в стране профессионального рейтинга учреждений родовспоможения. Она ежегодно проводится под эгидой Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) и в профессиональном сообществе считается исключительно авторитетной», – отметили пресс-службе комитета.

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