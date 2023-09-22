Псковские поисковики прочли смертный медальон солдата Великой Отечественной войны

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В завершении «Вахты памяти» в поселке Красногорск Псковского района поисковикам удалось прочитать смертный медальон у найденного солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в сообществе общественной организации «Бессмертный полк» в соцсети «ВКонтакте».

Найденным солдатом оказался Евгений Григорьевич Эль (Булаев), рожденный в 1918 году.

«Пришла радостная новость от нашего поискового отряда «Первый рубеж». Медальон, который был обнаружен во время раскопок, прочитан! Мы знаем имя одного из бойцов. Ещё один герой не останется неизвестным!», – написали в сообществе.

Теперь у поисковиков продолжаются поиски. Они попытаются разыскать родных Евгения Эль (Булаева).