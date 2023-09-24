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НовостиЗдоровье24 сентября 2023 5:29

Магнитная буря атакует псковичей в последнее воскресенье сентября

Источник:kp.ru
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Последнее воскресенье сентября жителей Псковской области накроет магнитная буря. О небольшом возмущении геомагнитного поля 24 числа и неутишительном прогнозе на октябрь рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По прогнозу специалистов, пик возмущения магнитосферы придется на первую половину дня и пройдет с 6:00 до 14:00. Однако это явление нельзя назвать бурей, так как ее сила не достигнет даже уровня G1.

Несмотря на это, в воскресенье метеозависимые псковичи смогут наблюдать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменения в артериальном давлении.

Похожие волнения магнитосферы произойдут 25 и 29 сентября. Самую сильную вспышку на солнце в ближайшее время предстоит ожидать уже 16 октября.