Жители псковских сел смогут купить лекарства в собственных ФАПах

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Продажу лекарств сделают возможным во всех 270-ти фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) Псковской области уже до конца 2023 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении 23 сентября.

В 2022 году возможность приобрести лекарства не выезжая из сельской местности появилась в 27 населенных пунктах Псковской обалсти. С началом этого года, ещё 130 ФАПов стали оказывать такую услугу для пациентов.

Планируется, что до конца 2023 года, возможность приобрести необходимое лекарство для лечения появится во всех 270 ФАПах региона

Однако по словам Михаила Ведерникова, жители сельской местности не будут ограничены в ассортименте. Нужные препараты можно будет заказать у фельдшеров.