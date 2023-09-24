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НовостиОбщество24 сентября 2023 5:56

27 сентября выйдет распоряжение об отставке правительства Псковской области

Источник:kp.ru
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Распоряжение о сложении полномочий правительства Псковской области подпишет губернатор Михаил Ведерников в связи с вступлением в должность губернатора на второй срок. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 23 сентября.

Церемония вступления губернатора на пост и сложение полномочий правительства Псковской области произойдет уже 27 сентября.

По словам переизбранного главы региона, мероприятие будет формальным. В составе нового правительства все останутся на своих местах.

«Считаю, что у нас профессиональная команда и каждый руководитель и специалист находится на своём месте», – заключил губернатор.