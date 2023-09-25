Неделю без дождей прогнозируют синоптики в Псковской области

Неделя в Псковской области пройдет без особых осадков, рассказали в метеоцентре «Фобос».

«На Северо-Западе массивы дождевой облачности могут появиться только на севере региона, а на остальной территории рабочая неделя пройдёт без существенных осадков. Днём воздух будет прогреваться от +17 до +22 градусов, а на севере – от +8 до +13 градусов», – говорится в сообщении.

Напомним, что этой осенью погода в Псковской области порадовала жителей. Бабье лето дважды приходило в регион, а в один из дней был побит температурный рекорд 1936 года.