В России открыли знак в память погибших во время мятежа псковских лётчиков Ка-52

Фото из соцсетей главы Таловского района Воронежской области Виктора Бурдина

24 сентября в Воронеже состоялось открытие «Памятного знака» в поселке Коминтерн в честь погибших летчиков 76-ой дивизии ВДВ Алексея Ворожцова и Дениса Олейникова. Об этом сообщил глава Таловского муниципального округа Виктор Бурдин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, как и было ранее обещано, состоялось открытие "Памятного знака", который станет еще одним местом поклонения, напоминающим об отваге, чести и воинском долге. От имени всех жителей Таловского района мы еще раз выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям, сослуживцам Алексея и Дениса, всем, кто их знал.», – написал Виктор Бурдин.

На торжественном митинге присутствовали родные и близкие погибших офицеров, а также представители администрации Таловского муниципального района.

Ранее по инициативе органов местного самоуправления и жителей поселка Коминтерн, на месте гибели экипажа вертолета Ка-52 был установлен Поклонный крест.

Напомним, 24 июня при выполнении боевого задания на территории поселка Коминтерн, погибли псковские военные летчики на вертолете Ка-52. Они участвовали в подавлении попытки военного мятежа.

«Верные присяге, они сделали всё, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», – комментировал подвиг героев глава Псковской области Михаил Ведерников.