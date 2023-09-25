Псковские фермеры бьют тревогу: в садах вновь распустились яблони и груши

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Плодовые деревья в Псковской области начали цвести по второму кругу. Об этом сообщают фермеры Струго-Красненского и Себежского районов.

Первыми на изменения в природе отреагировали груши в Себежском районе.«Сентябрь, цветет груша. Аномалия», – сообщала на своей странице в соцсетях местная жительница деревни Перехожа Лилия Герасимова.

Следом бутоны распустились и на яблонях себежского фермера Ивана Мельника. «Готовимся на второй урожай, в природе сбой. Вместо сентября к нам пришёл май. С научной точки зрения этим летом – засуха, тёплая осень, дожди. Вот и сбой пошёл», – прокомментировал ситуацию мужчина.