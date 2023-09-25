Центр Пскова перекроют для проведения ярмарки «Осень-2023»

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В субботу, 30 сентября, связи с проведением областной сельскохозяйственной ярмарски «Осень – 2023» перекроют для движения центр Пскова. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Псковской области.

Движение автотранспорта будет остановлено с 06:00 до 17:00 часов по четырем направлениям:

–улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади

– Октябрьской площади

– Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова

– улице Советской от Октябрьской площади до улицы Детской

За день перед ярмаркой, 29 сентября, с 20:00 до 17:00 следующего дня – 30 сентября будет запрещена остановка машин на двух участках:

– улице Советской на участке от Октябрьской площади до улицы Детской

– по Октябрьскому проспекту от дома № 16 до дома № 14.

Для объезда подойдут улицы: Труда, Инженерная, Кузнецкая, Максима Горького, Гражданская, Юбилейная, Леона Поземского, 128-й Стрелковой Дивизии, Вокзальная, Рижский проспект, мосты имени 50-летия Октября, Ольгинский, имени Александра Невского.

Движение городского общественного транспорта в этот период будет осуществлять по измененной схеме, размещенной на портале города по ссылке.