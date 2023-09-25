Более 10 очагов распространения опасного растения выявлено в Псковской области

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В Псковской обалсти выявили 12 очагов распространения опасного сорного растения «повилика». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего шесть муниципальных образований оказались заражены повилкой: Островское, Куньинское, Невельское, Пушкиногорское, Себежское и Великолукское. Растение обнаружили на четырех частных участков и восьми землях сельхозпредприятий.

«Общая площадь карантинных фитосанитарных зон составляет 775,84 га», – заявили в ведомстве и уточнили, что повилка негативно влияет на качество урожая.

По данным специалистов, сорное растение поражает культурные растения, а также угнетает более 200 видов сорной и дикорастущей растительности.

«Для успешного подавления очагов повилики, а также с целью предотвращения ее дальнейшего распространения по территории Псковской области необходимо постоянно осуществлять комплекс профилактических, агротехнических и химических мероприятий», – заключили в Россельхознадзоре.