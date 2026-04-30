Ремонт проезда на Западной улице в Пскове выходит на финиш

Ремонтные работы проезда возле домов № 15 и № 17 на Западной улице выходят на финишную прямую. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в MAX.

«На объекте полностью заменен бортовой камень, обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части, обустроен новый тротуар для пешеходов. В рамках работ был осуществлен перенос опор освещения, что позволило организовать парковочное пространство», — пояснил глава города.

Также он выразил благодарность псковичам за проявленное терпение во время ремонта.

«Совсем скоро все смогут по достоинству оценить обновленный проезд!», — добавил Борис Елкин.