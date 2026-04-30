1 мая в Пскове стартует сезон фонтанов

В пятницу, 1 мая, начнут работу фонтаны на Четырех углах и в Дендропарке. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в MAX.

Фонтан в Ботаническом саду в настоящее время ждет ремонта. Ведется разработка проектно-сметной документации, а сам ремонт запланирован на июнь, отметил глава Пскова.

Фонтан у Рижской гостиницы также будет обновлен. На данный момент разыгрывается контракт на замену гидроизоляции.

«Работы пройдут в летний период, и как только они завершатся, фонтан вновь начнет работать», — рассказал Борис Елкин.