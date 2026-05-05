На Рижском проспекте в Пскове отремонтируют фонтан и памятник княгине Ольге

Комплекс работ по благоустройству фонтана и памятника княгине Ольге на Рижском проспекте выполнят в Пскове. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на портал госзакупок.

В рамках технического задания подрядчик проведет ремонтные работы на памятнике, парапете и в чаше фонтана. Стоимость контракта составляет порядка 2,8 миллионов рублей. Завершение работ запланировано на 15 июня этого года.

Отметим, что благоустройство сквера у гостиницы «Рижская» началось в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На этот год запланирована укладка гранитной брусчатки возле памятника святой равноапостольной княгине Ольге, установка новых скамеек и урн, рассматривается возможность создания спортивной площадки с воркаут-комплексом и теннисным столом, прорабатывается ремонт фонтана: обновление облицовки чаши и восстановление инженерных сетей.