Начальник Псковского гидрометцентра рассказала о погоде на 9 Мая

По словам начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, погода на 9 Мая в Псковской области будет достаточно комфортной, передает ПАИ.

«Дожди должны закончиться, и вторые майские праздничные выходные должны пройти преимущественно без осадков и с достаточно высоким дневным фоном температур. В часы максимального прогрева, в 13–16 часов по московскому времени, мы ожидаем максимальную температуру до +16. На солнце это будет ощущаться теплее», — обратила внимание она.

Ночные температуры, в свою очередь, будут варьироваться в предела от +3 до +9 градусов тепла.

«Вообще, конечно, это не тепло. То есть, как многие хотят, отопление отключили и пошли в купальниках – нет, такой погоды пока не будет. Даже если отопление отключат, то температура не будет создавать комфорт», — отметила Тала Нещадимова.