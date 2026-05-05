7 мая в Пскове перекроют участок улицы Народная

В четверг, 7 мая, в Пскове перекроют участок улицы Народной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пскова.

«Перекрытие будет действовать на участке улицы Народная от дома №10 до Рижского проспекта. Движение общественного транспорта останется без изменений. Ограничения вводятся с 9:00 до 16:00», — пояснили в городской администрации, добавив, что ограничения будут действовать в связи со сносом аварийных деревьев на этом участке.

Также псковичей призвали принимать во внимание эту информацию при построении маршрутов движения.