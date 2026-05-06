304 ребенка родилось в Псковской области в апреле

234 малыша появились на свет в стенах Псковского перинатального центра, 70 – Великолукского роддома. Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного клинического перинатального центра.

Среди новорожденных в Пскове – 113 мальчиков и 121 девочка. Третий ребенок появился в 43 семьях, четвертый – в 13, пятый – в шести, в одной семье родился шестой малыш, а еще в одной – десятый. Также на свет появились четыре двойни.

В Великолукском роддоме в апреле появились на свет 35 мальчиков и 35 девочек. Третий ребенок появился в 14 семьях, шестой – в четырех и в одной семье на свет появился седьмой малыш.