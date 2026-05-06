Отопительный сезон в Пскове завершится 7 мая

.

Окончание отопительного сезона в Пскове запланировано на 7 мая. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в MAX.

«Изначально плановая дата отключения была установлена на 6 мая, однако мы ее сместили на сутки вперед из за ожидавшегося ночного похолодания. Сейчас, проанализировав прогнозы погоды и сложившуюся температурную ситуацию, мы убедились, что погода устойчиво становится теплой. Это позволяет безопасно отключить отопление без риска для комфорта горожан», — отметил глава города.